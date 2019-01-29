От любезности до угроз: истории пострадавших от действий мошенницы в Ташкенте

Шахноза Байкунусова предлагала помощь в снятии наличных денег с пластиковых карт, но в итоге не возвращала пострадавшим большую часть денег.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. Потерпевшие от действий Шахнозы Байкунусовой, которую признали виновной в мошенничестве, поделились историями обмана с пресс-службой ГУВД Ташкента.

Пострадавшие познакомились с Байкунусовой в 2016 году, когда в республике были проблемы с возможностью обналичить денег с банковских карт. Многие прибегали к услугам лиц, готовых за небольшой процент помочь снять деньги.

От вежливой до грубой

Один из потерпевших в августе 2016 года был директором лизинговой компании. Его бывший коллега Зафар Усманов предложил помочь обналичить 396 миллионов сумов за 15%.

"Договорились, что половину мне отдадут сразу, а остаток в течение 10 дней. Но и первую половину я получал частями в течение трех месяцев! Сначала деньги мне отдавал Зафар, он приезжал на встречу со мной вместе с Шахнозой на ее машине. Потом, дважды, она приезжала одна. Первое время была очень любезна: на ее машине мы ездили забирать деньги, потом она отвозила меня к месту, где я оставлял свою машину, ссылалась на проблемы в бизнесе и вежливо просила подождать", - рассказал мужчина.

Когда он стал просить побыстрее отдать вторую часть денег, Шахноза пыталась свалить все на сообщника, а затем грозилась написать в правоохранительные органы заявление из-за вымогательства.

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"И обещание свое сдержала: меня не вызывали практически во все отделы внутренних дел, куда она писала заявление об угрозах с моей стороны. И только когда я показывал свое заявление, поданное в УКД ОВД Шайхантахурского района в марте 2017 года, меня отпускали. Нервы Байкунусова потрепала здорово и продолжает это делать. Она всячески искусственно затягивала следствие и судебное разбирательство: писала на следователей, заявляла отвод судьям…", - добавил мужчина.

По его словам, многие пострадавшие от деятельности Байкунусовой не стали писать заявление в милицию.

Определением апелляционной инстанции суда по уголовным делам Ташкента Зафар Усманов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Узбекистана и приговорен к наказанию в виде исправительных работ сроком на 1 год 5 месяцев 18 дней с удержанием 20% заработной платы в доход государства.

Представилась директором

Другому потерпевшему Байкунусова представилась владелицей сети аптек "Дори дармон".

"Почему поверил ей? Так она, когда приезжала на машине со своим подельником Шарофом Юсуповым, показывала коробки, говорила, что там лекарства. В аптеку заходила. Объясняла, что узнает, какие лекарства нужны. Это потом, на суде, когда работники аптеки давали показания, я узнал, что Шахноза заходила для того, чтобы проверить баланс на пластиковой карточке, и никакая она не владелица "Дори дармон". Я отдал ей четыре пластиковые карты, три – ей лично, одну – ее подельнику Шарофу Юсупову", - рассказал он.

Потерпевший лишился в общей сложности 61 миллиона сумов из 88 миллионов 700 тысяч сумов.

"Деньги она отдавала частями. Первое время, пока я еще верил ее рассказам о временных трудностях в бизнесе, она очень хорошо разговаривала со мной. И даже своему приятелю порекомендовал обратиться к ней. А потом ее манера разговаривать резко поменялась. Особенно после того, как я написал заявление на нее в прокуратуру Сергелийского района. Таких слов я не слышал даже от самых грубых мужиков", - добавил потерпевший.

Он порекомендовал Шахнозу как человека, который поможет обналичить деньги, своему знакомому. Тот отдал ей банковскую карточку с 94 миллионами сумов на счету.

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Запугивала и угрожала

"Эта женщина вернула мне только 38 миллионов. На следствии она вообще пошла в отказ! Утверждала, что вообще меня не знает! А у меня свидетель есть – мой братишка. Он присутствовал, когда я отдавал ей карточку, ездил со мной на встречи с Шахнозой, когда она соглашалась вернуть мне еще какую-то часть денег. Из-за того, что эта мошенница искусственно затягивала следствие и суд, и меня вызывали то в суд, то к следователю, заболела моя мама – так сильно она переживала за меня. В конце концов, отец поставил мне условие: или я борюсь за свои деньги дальше, или забываю про эту историю ради здоровья матери. Конечно, я выбрал последнее, и на суде отказался от всяких претензий к мошеннице",- рассказал потерявший деньги мужчина.

Другой пострадавший, у которого она забрала банковские карточки с 95 миллионами 970 тысячами сумов, признался, что почти год не обращался в правоохранительные органы потому, что мошенница угрожала заявить на него.

"Шахноза запугивала меня тем, что за обналичивание денег с "пластика" за 15% грозит ответственность. А у меня семья, двое детей, и это останавливало меня. А потом не выдержал, решил: будь что будет, и написал заявление", - поделился он.

Один из потерпевших подал в ГУВД Ташкента заявление с просьбой принять законные меры к Байкунусовой за клевету, которая была опубликована в интернете от ее имени.

В ГУВД отметили, что имеется вступивший в законную силу приговор, вынесенный судом по уголовным делам Мирабадского района, по фактам мошенничества в отношении трех потерпевших.

По другим совершенным преступлениям районный суд по уголовным делам 18 октября 2018 года приговорил Байкунусову к исправительным работам сроком на 2 года 2 месяца и 13 дней с выплатой 20% в доход государства. Данный приговор она обжаловала в апелляционном порядке.

По окончанию расследования уголовного дела было составлено обвинительное заключение, которое утвердили органы прокуратуры в порядке, установленном законом. Как упоминалось выше, судом первой инстанции было рассмотрено уголовное дело, и ни органами прокуратуры, ни органами суда не были выявлены процессуальные нарушения или признаки преступления, связанного с должностным подлогом, со стороны следователя.

ГУВД призывает других пострадавших от деятельности Шахнозы Байкунусовой обратиться в ближайший отдел внутренних дел, в ГУВД Ташкента или по телефону 102.