Ташкентец уехал из дома на машине и пропал без вести

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Ташкенте разыскивают 26-летнего Давронбека Шербоева, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Узбекистана. О пропаже молодого человека заявила его мать.

По ее словам, днем 15 января он уехал из дома в неизвестном направлении на автомобиле Daewoo Nexia. Государственный номер машины — 40 U 041 KA.

Ведется расследование. Граждан, владеющих какой-либо информацией о пропавшем и его машине, просят обратиться в территориальные отделы органов внутренних дел или позвонить по номеру 102.