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Сотрудник ГАИ

Ташкентец уехал из дома на машине и пропал без вести

Sputnik
Происшествия
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Молодой человек пропал 15 января. Ведется расследование.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Ташкенте разыскивают 26-летнего Давронбека Шербоева, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Узбекистана. О пропаже молодого человека заявила его мать.

По ее словам, днем 15 января он уехал из дома в неизвестном направлении на автомобиле Daewoo Nexia. Государственный номер машины — 40 U 041 KA. 

Ведется расследование. Граждан, владеющих какой-либо информацией о пропавшем и его машине, просят обратиться в территориальные отделы органов внутренних дел или позвонить по номеру 102.

Теги:
Ташкент, Поиск пропавших людей



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