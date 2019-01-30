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Изъятие марихуаны

Узбекистанец хранил в своем доме в Фергане почти килограмм марихуаны

© Sputnik / Олег Ласточкин
Происшествия
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В настоящее время по выявленному факту проводятся проверки.

ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. В Куштепинском районе Ферганской области правоохранители нашли в доме узбекистанца 934 грамма марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГКТ Узбекистана.

Мужчина прятал наркотики в полиэтиленовом черном пакете.

Преступник за решеткой
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В Алмалыке мужчину взяли с тремя килограммами марихуаны

В настоящее время по выявленному факту ведутся таможенные проверки.

В январе в Алмалыке задержали мужчину с 2,7 килограмма марихуаны. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Согласно статье 273 Уголовного кодекса республики, незаконное изготовление, приобретение и хранение наркотических средств наказывается лишением свободы от пяти до семи лет. В случае отягчающих обстоятельств срок наказания может увеличиться до 10-20 лет.

Теги:
Наркотики, марихуана, Ферганская область, Фергана, Узбекистан



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