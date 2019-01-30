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Жителя Ташкента обманули на "Роллс-Ройс"

© Sputnik / Владимир Трефилов
Происшествия
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Мошенник обманным путем заполучил у знакомого более 38 400 долларов и истратил их на свои нужды.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Житель Ташкента захотел купить себе автомобиль "Роллс-Ройс", но попал в руки мошенника, сообщает ГУВД Ташкента.

Согласно данным, в Яшнабадском районе столицы 31-летний мужчина, ранее судимый за мошенничество, пообещал 42-летнему знакомому помочь купить через аукцион автомобиль марки "Роллс-Ройс", а затем продать по завышенной цене и получить прибыль.

Мошенник обманным путем заполучил у знакомого более 38 400 долларов и истратил их на свои нужды. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 168 (Мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана.




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