Жителя Ташкента обманули на "Роллс-Ройс"

Мошенник обманным путем заполучил у знакомого более 38 400 долларов и истратил их на свои нужды.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Житель Ташкента захотел купить себе автомобиль "Роллс-Ройс", но попал в руки мошенника, сообщает ГУВД Ташкента.

Согласно данным, в Яшнабадском районе столицы 31-летний мужчина, ранее судимый за мошенничество, пообещал 42-летнему знакомому помочь купить через аукцион автомобиль марки "Роллс-Ройс", а затем продать по завышенной цене и получить прибыль.

Мошенник обманным путем заполучил у знакомого более 38 400 долларов и истратил их на свои нужды. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 168 (Мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана.