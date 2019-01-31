В Ташкенте родители продавали своего трехмесячного ребенка за 300 долларов

Родители ребенка были задержаны после того, как вступили в переговоры с потенциальными покупателями.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Узбекистанцы задержаны при попытке продать своего трехмесячного ребенка, сообщает телеграм-канал генпрокуратуры страны Узбекистана.

"Граждане Узбекистана были задержаны в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента при попытке продать своего трехмесячного ребенка за 300 долларов", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

По данным ведомства, родители ребенка были задержаны после того, как вступили в переговоры с потенциальными покупателями.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК Узбекистана "торговля несовершеннолетними", ведутся следственные действия, добавили в Генпрокуратуре. Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы от восьми до двенадцати лет.