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Цех по производству контрафактного алкоголя в Волгоградской области

В Волгограде мигранты организовали цех по производству суррогатного алкоголя

© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Происшествия
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Злоумышленники сбывали продукцию в различные регионы России.

ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. В Волгограде судят фигурантов дела о подпольном цехе суррогатного алкоголя с оборотом в 65 миллионов рублей.

По информации ГУ МВД по региону, двадцать человек, среди них граждане России, Таджикистана и Узбекистана в возрасте от 20 до 54 лет, на территории заброшенной птицефабрики в антисанитарных условиях занимались производством суррогатного алкоголя.

Цех по производству контрафактного алкоголя в Волгоградской области
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Цех по производству контрафактного алкоголя в Волгоградской области

Они наклеивали на бутылки поддельные акцизные марки и этикетки различных брендов, сбывая продукцию потребителям в различные регионы РФ. С мая по декабрь 2015 года злоумышленники получили свыше 65 миллионов рублей незаконного дохода.

В декабре 2015 года правоохранители обнаружили подпольный цех и изъяли около 40 тысяч бутылок.

Фигурантам дела грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде Городищенского района Волгоградской области.

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Теги:
алкогольная продукция, Волгоград



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