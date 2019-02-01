Снегопад на 10 дней отрезал от мира село в Кашкадарьинской области - фото

Глубина снега доходила до двух метров, а ведущую в село автотрассу полностью замело.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Сильный снегопад в Кашкадарьинской области в начале января на десять дней оставил жителей села Кул без связи с внешним миром и электричества, сообщает NUZ.UZ.

Глубина снега в отдельных районах доходила до двух метров. Автотрасса, ведущая в село, оказалась полностью заваленной, поэтому проехать было невозможно.

Село Кул в Кашкадарьинской области из-за снегопада было отрезано от мира на десять дней © Новости Узбекистана

Село Кул в Кашкадарьинской области из-за снегопада было отрезано от мира на десять дней © Новости Узбекистана

Село Кул в Кашкадарьинской области из-за снегопада было отрезано от мира на десять дней © Новости Узбекистана 1 / 3 © Новости Узбекистана Село Кул в Кашкадарьинской области из-за снегопада было отрезано от мира на десять дней

В течение девяти дней 30-40 мужчин из числа местных жителей расчищали дорогу от снежных заносов.

По словам врача местной поликлиники Абдумалика Сафарова, в последний раз снегопад такой силы случался в селе в 2016 году.