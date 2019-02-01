Снегопад на 10 дней отрезал от мира село в Кашкадарьинской области - фото

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Сильный снегопад в Кашкадарьинской области в начале января на десять дней оставил жителей села Кул без связи с внешним миром и электричества, сообщает NUZ.UZ.
Глубина снега в отдельных районах доходила до двух метров. Автотрасса, ведущая в село, оказалась полностью заваленной, поэтому проехать было невозможно.
- Село Кул в Кашкадарьинской области из-за снегопада было отрезано от мира на десять дней
- Село Кул в Кашкадарьинской области из-за снегопада было отрезано от мира на десять дней
- Село Кул в Кашкадарьинской области из-за снегопада было отрезано от мира на десять дней
В течение девяти дней 30-40 мужчин из числа местных жителей расчищали дорогу от снежных заносов.
По словам врача местной поликлиники Абдумалика Сафарова, в последний раз снегопад такой силы случался в селе в 2016 году.