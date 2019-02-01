Планировавшие теракты в Москве боевики ИГ отправятся в колонию

Осужденные планировали в Москве серию терактов, а также нападения на предпринимателей и полицейских с целью хищения денег и оружия.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран), планировавшие серию терактов в Москве, получили от 14 до 19 лет колонии, сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Следователи установили участника террористической организации "Исламское государство", который создал группу МТО "ИГИЛ" и привлек в нее еще четыре человека. Они планировали серию терактов в Москве, а также нападения на предпринимателей и полицейских с целью хищения денег и оружия.

"В 2018 году суд признал Бабаева М.С., Джанатлиева Ш.М., Махадалиева Н.Е., Газимагомедова Х.А., Тукиева З.М. виновными в совершении преступления... и приговорил их к различным срокам лишения свободы, от 14 до 19 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным центра по изучению проблем терроризма Jane’s Information Group, в 2018 году количество терактов в мире снизилось на треть по сравнению с прошлым годом. В центре сообщили, что в 2018 году неправительственные вооруженные группировки совершили свыше 15,3 тысячи терактов по всему миру. В результате атак погибли более 13,4 тысячи мирных жителей.