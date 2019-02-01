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мужчина держит девочку за плечо

Ташкентская школьница инсценировала собственное похищение

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Девочка объяснила, что таким образом просто хотела привлечь внимание родителей.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Школьница 13 лет из Мирабадского района Ташкента спланировала и организовала собственное похищение, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Встревоженный отец 13-летней Ойкиз обратился в ОВД Мирабадского района 29 января. Он сообщил, что дочь не вернулась домой после школьных занятий. В 15:00 часов на мобильной телефон матери девочки пришло СМС-сообщение следующего содержания: "Если хочешь увидеть свою дочь принеси ту сумму, которую я скажу, а не то больше ее не увидишь" (пунктуация и орфография автора сохранены).

Сотрудники ГУВД нашли девочку в районе метро "Чиланзар". Выяснилось, что Ойкиз никто не похищал, она всего лишь хотела привлечь к себе внимание родителей. Деньги девочка собиралась передать нуждающимся.

Сейчас с родителями и девочкой проводят профилактические беседы.




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