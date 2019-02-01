Ташкентская школьница инсценировала собственное похищение

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Школьница 13 лет из Мирабадского района Ташкента спланировала и организовала собственное похищение, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Встревоженный отец 13-летней Ойкиз обратился в ОВД Мирабадского района 29 января. Он сообщил, что дочь не вернулась домой после школьных занятий. В 15:00 часов на мобильной телефон матери девочки пришло СМС-сообщение следующего содержания: "Если хочешь увидеть свою дочь принеси ту сумму, которую я скажу, а не то больше ее не увидишь" (пунктуация и орфография автора сохранены).

Сотрудники ГУВД нашли девочку в районе метро "Чиланзар". Выяснилось, что Ойкиз никто не похищал, она всего лишь хотела привлечь к себе внимание родителей. Деньги девочка собиралась передать нуждающимся.

Сейчас с родителями и девочкой проводят профилактические беседы.