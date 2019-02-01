Алкоголь, телефоны и тонировка: за что еще штрафовали водителей в Ташкенте

За 8 дней сотрудники УБДД зафиксировали на дорогах Ташкента 47 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора и ряд других нарушений.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. За 8 дней, с 23 по 30 января, сотрудники УБДД зафиксировали на дорогах Ташкента 3249 нарушений, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

В состоянии алкогольного опьянения за руль сел 51 водитель. Не смогли при проверке предъявить необходимые документы 119 автолюбителей. Еще 18 водителей не подчинились требованию инспектора ДПС остановиться. За тонировку без соответствующего разрешения штраф получили 18 человек.

За 8 дней было зафиксировано 47 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора. Правила обгона водители нарушили 293 раза. За использованием телефона при управлении транспортным средством оштрафовали 60 автолюбителей. Мелких столкновений на дорогах Ташкента произошло 95.

Для сравнения, за четыре дня в начале января сотрудники ДПС пресекли в Ташкенте более 1,4 тысячи нарушений

Напомним, с 30 января сотрудники УБДД ГУВД Ташкента вместе с представителями Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана начали выявлять водителей, которые не оплатили в установленный срок штраф за нарушение Правил дорожного движения. Только за первый день подобных мероприятий на штрафстоянку отправили 26 машин. Всего инспекторы УБДД остановили 467 автотранспортных средств должников, 389 из которых оплатили штраф в ближайшем отделении банка. Всего за один день удалось собрать штрафов на более чем 71,5 млн сумов.