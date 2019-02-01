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Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники

МВД Казахстана пресекло канал нелегальной миграции из Китая и Узбекистана

© Sputnik / Алексей Вовк
Происшествия
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Незаконный канал миграции предположительно организовала двое граждан Китая и гражданка Казахстана, которые были руководителями товарищества, проводится досудебное расследование.

ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Криминальная полиция МВД Казахстана пресекла деятельность преступной группы, которая организовала крупный канал нелегальной миграции граждан Китая и Узбекистана на территорию республики, сообщила пресс-служба министерства.

"В ходе проведения спецоперации 31 января в городе Шымкенте на территории одного из товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) были задержаны 73 граждан Китая и 137 – Узбекистана", - говорится в сообщении.

По данным министерства, граждане Китая прибывали на территорию Казахстана транзитными авиарейсами и незаконно оставались на территории страны. Сейчас решается вопрос об их выдворении за пределы страны.

Незаконный канал миграции предположительно организовала двое граждан Китая и гражданка Казахстана, которые были руководителями товарищества. Обвиняемые задержаны, проводится досудебное расследование.




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