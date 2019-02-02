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Начальник и главный инженер электросети Ферганы попались на взятке

Sputnik
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Должностные лица ПТЭС задержаны с вещественными доказательствами при получении 4000 из потребованных 5500 долларов у главного инженера за оформление документов для автомобильной газозаправочной станции.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Начальник и главный инженер Ферганского предприятия территориальных электросетей (ПТЭС) У. К. И. О. задержаны при получении взятки, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Операция проведена сотрудниками Ферганского областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре и Управления Службы государственной безопасности по области.

Должностные лица ПТЭС задержаны с вещественными доказательствами при получении 4000 из потребованных 5500 долларов у главного инженера частного предприятия "А." за оформление документов для автомобильной газозаправочной станции. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам "в" и "г" части 2 статьи 210 (получение взятки в крупном размере по предварительному сговору группой должностных лиц) Уголовного кодекса Узбекистана.

Теги:
Задержание, Фергана, Узбекистан, взятка



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