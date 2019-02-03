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В реанимации, архивное фото

Жестокая расправа: мужчина в Ташкенте до смерти избил родного отца

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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60903

Мужчина скончался от побоев сына в больнице. Преступник задержан.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В Ташкенте молодой мужчина жестоко избил собственного отца в ходе семейного конфликта.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, инцидент произошел 30 января.

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Между жителями Учтепинского района столицы, проживающими на улице Такачи, произошла ссора. В результате конфликта сын начал избивать своего отца, нанося ему множество ударов в разные части тела.

Мужчина был госпитализирован. Но, несмотря на все старания медработников, 2 февраля скончался в больнице.

Преступник задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Теги:
Убийство, Происшествие, Ташкент, Узбекистан



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