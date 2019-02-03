Жестокая расправа: мужчина в Ташкенте до смерти избил родного отца

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В Ташкенте молодой мужчина жестоко избил собственного отца в ходе семейного конфликта.
Как сообщает пресс-служба МВД республики, инцидент произошел 30 января.
Между жителями Учтепинского района столицы, проживающими на улице Такачи, произошла ссора. В результате конфликта сын начал избивать своего отца, нанося ему множество ударов в разные части тела.
Мужчина был госпитализирован. Но, несмотря на все старания медработников, 2 февраля скончался в больнице.
Преступник задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.