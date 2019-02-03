Правоохранители разыскивают девушек, бесследно исчезнувших под Ташкентом

Сотрудники органов внутренних дел просят всех, кто имеет информацию о местонахождении Севары Юсуфахмедовой и Мухлисы Музаффаровой, сообщить по номеру «102».

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В Зангиатинском районе Ташкентской области пропали две молодые девушки.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, в правоохранительные органы обратился мужчина, который заявил, что 1 февраля его 20-летня супруга вышла из дома и до сих пор не вернулась.

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"2 февраля 2019 года житель Зангиатинского район, проживающий в МСГ А.Темура, обратился в ОВД с заявлением о том, что 1 февраля его супруга Севара Юсуфахмедова вместе с подругой Мухлисой Музаффаровой вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулись", - говорится в сообщении.

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В настоящее время ведутся розыскные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто обладает информацией о местонахождении девушек, сообщить в территориальные отделы органов внутренних дел или позвонить по номеру «102».