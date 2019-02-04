Обгоревший труп мужчины обнаружили в вагончике в Ферганской области

Труп мужчины обнаружили соседи в вагончике, стоявшем рядом с домом. Трагедия произошла в Ташлакском районе под Ферганой.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Труп мужчины обнаружен в сгоревшем вагончике в Ферганской области.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, инцидент произошел в субботу, 2 февраля, в Ташлакском районе Ферганской области.

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В вагончике, который находился на территории дома некоего гражданина, произошел пожар.

К месту возгорания подоспели соседи, которые справились с огнем.

Однако во время разбора завалов был обнаружен сгоревший труп мужчины, проживавшего в МСГ "Камчипуруш".

Специалисты установили, что погибший, находясь в пьяном состоянии, уснул, оставив включенной электрическую печь.

По данному делу ведется следствие.