Обгоревший труп мужчины обнаружили в вагончике в Ферганской области

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Труп мужчины обнаружен в сгоревшем вагончике в Ферганской области.
Как сообщает пресс-служба МВД республики, инцидент произошел в субботу, 2 февраля, в Ташлакском районе Ферганской области.
В вагончике, который находился на территории дома некоего гражданина, произошел пожар.
К месту возгорания подоспели соседи, которые справились с огнем.
Однако во время разбора завалов был обнаружен сгоревший труп мужчины, проживавшего в МСГ "Камчипуруш".
Специалисты установили, что погибший, находясь в пьяном состоянии, уснул, оставив включенной электрическую печь.
По данному делу ведется следствие.