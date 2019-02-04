В Намангане из-за пожара погиб двухлетний ребенок

Эксперты считают, что возгорание началось из-за оставленного без присмотра электрического бытового прибора.

ТАШКЕНТ, 4 февр – Sputnik. В Намангане из-за пожара в доме погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУПБ МВД.

Огонь пришлось ликвидировать четырем пожарным бригадам.

Возгорание уничтожило строительные конструкции крыши и домашнее имущество на площади 40 квадратных метров.

Специалисты предполагают, что пожар начался из-за оставленного без присмотра электрического бытового прибора в печи Сандал.

На прошлой неделе труп 62-летней женщины нашли после пожара в бывшем здании хокимията Бекабадского района Ташкентской области. По данному факту проводится расследование.