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Сотрудник пожарной службы на ликвидации пожара

В Намангане из-за пожара погиб двухлетний ребенок

© Sputnik / Кейтлин Оукс
Происшествия
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Эксперты считают, что возгорание началось из-за оставленного без присмотра электрического бытового прибора.

ТАШКЕНТ, 4 февр – Sputnik. В Намангане из-за пожара в доме погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУПБ МВД.

Огонь пришлось ликвидировать четырем пожарным бригадам.

Возгорание уничтожило строительные конструкции крыши и домашнее имущество на площади 40 квадратных метров.

Специалисты предполагают, что пожар начался из-за оставленного без присмотра электрического бытового прибора в печи Сандал.

На прошлой неделе труп 62-летней женщины нашли после пожара в бывшем здании хокимията Бекабадского района Ташкентской области. По данному факту проводится расследование.

Теги:
Пожар, Наманган, Узбекистан



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