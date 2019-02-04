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Сотрудник ГАИ

В результате аварии в Ташкенте пострадал несовершеннолетний

Sputnik
Происшествия
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ДТП произошло из-за того, что один водитель не уступил дорогу другому.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Несовершеннолетний молодой человек пострадал в аварии, произошедшей днем 2 февраля в Мирзо-Улугбекском районе, сообщили в ГУВД столицы. 

"Второго февраля в Мирзо-Улугбекском районе примерно в 15:00 часов на улице Ахмада Югнакий произошло столкновение двух автомашин: марки Chevrolet Lacetti, управлял которым житель Кибрайского района Ташкентской области 51-летний Расул М., и марки Daewoo Damas, за рулем которого находился 27-летний Азам К., проживающий также в Кибрайском районе Ташкентской области", — говорится в публикации.

В результате ДТП пассажир автомобиля Daewoo Damas 17-летний Фирдавс Ф. получил незначительные телесные повреждения.

Инцидент произошел из-за того, что водитель Chevrolet Lacetti не пропустил водителя Daewoo Damas.

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Теги:
ДТП, ГУВД Ташкента



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