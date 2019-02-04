Нашелся парень, которого искали всем Узбекистаном

О пропаже 26-летнего Давронбека Шербоева 28 января сообщила его мать, с тех пор объявление о поиске парня активно распространялось в Интернете.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Давронбека Шербоева 26 лет, который 15 января выехал на своем автомобиле Nexia и пропал без вести, нашли живым и здоровым, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

В органы внутренних дел 28 января обратилась мать Шербоева, заявившая, что 15 января примерно в 12:30 часов ее 26-летний сын Давронбек выехал в неизвестном направлении на автомобиле Nexia и пропал без вести. Женщина не сразу заявила об исчезновении сына, так как ранее случалось, что он отсутствовал по несколько дней. В ходе розыскных мероприятий было установлено, что 29 января Шербоев пересекал границу без машины и некоторое время находился в Кыргызстане, но в тот же день вернулся обратно.

Sputnik Ташкентец уехал из дома на машине и пропал без вести

Объявление о пропаже Шербоева только на странице ГУВД в Facebook посмотрели 8 728 человек, респост сделали 167 человек, количество просмотров в мессенджере Telegram превысило 5 тысяч. В итоге парня узнали жители Ходжаабадского района Андижанской области и сообщили в органы внутренних дел. Сотрудники ГУВД Ташкента выехали на указанное место, псоле чего Давронбек живым и невредимым на своем автомобиле вернулся к матери.