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Убийство ножом

Четверо ташкентцев подрались "из-за девочки": один скончался

© Sputnik /
Происшествия
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Инцидент произошел в Мирабадском районе столицы. Один из участников конфликта ранее был судим.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Ташкентец Темур М. пришел на помощь другу, а в результате умер в больнице, не приходя в сознание.

"Третьего февраля примерно в 23:40 часов в Мирабадском районе на улице Сарыкульская между ранее судимым 22-летним Сулейманом С. и 19-летним Сергеем Ф. произошла ссора, как пояснили участники конфликта, из-за девочки", — сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Сергей позвал на помощь своих друзей — 21-летнего Серикбая К. и 16-летнего Темура М. Последний в ходе драки получил удар ножом от ранее судимого Сулеймана С., который затем скрылся.

Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли ему помочь: парень умер, не приходя в сознание. 

Возбуждено уголовное дело по статье 97 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Узбекистана. Подозреваемый задержан.

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Теги:
ГУВД Ташкента, драка



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