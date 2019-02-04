Четверо ташкентцев подрались "из-за девочки": один скончался

Инцидент произошел в Мирабадском районе столицы. Один из участников конфликта ранее был судим.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Ташкентец Темур М. пришел на помощь другу, а в результате умер в больнице, не приходя в сознание.

"Третьего февраля примерно в 23:40 часов в Мирабадском районе на улице Сарыкульская между ранее судимым 22-летним Сулейманом С. и 19-летним Сергеем Ф. произошла ссора, как пояснили участники конфликта, из-за девочки", — сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Сергей позвал на помощь своих друзей — 21-летнего Серикбая К. и 16-летнего Темура М. Последний в ходе драки получил удар ножом от ранее судимого Сулеймана С., который затем скрылся.

Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли ему помочь: парень умер, не приходя в сознание.

Возбуждено уголовное дело по статье 97 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Узбекистана. Подозреваемый задержан.

В Кашкадарьинской области узбекистанец погиб во время пьяной драки >>>