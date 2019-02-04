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Число жертв пожара в жилом доме в центре Москвы увеличилось до восьми

Пресс-служба ГУ МЧС по Москве
Происшествия
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Возгорание в доме 12 на Никитском бульваре в Москве произошло минувшей ночью.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Число погибших при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре в Москве увеличилось до восьми, сообщили в ГСУ Следственного комитета России по городу.

"В настоящее время следователи и криминалисты продолжают осмотр места проишествия, где в результате пожара погибли люди. К данному часу следствие располагает информацией о восьми погибших, двое из которых малолетние дети", — говорится в публикации.

Пожар на площади 1 тысяча квадратных метров произошел по адресу Никитский бульвар, 12. Огонь в дореволюционном здании был потушен в 05:09 по московскому времени.

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Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" Уголовного кодекса РФ.

Пресс-служба ГУ МЧС по Москве
Пожар в жилом доме в центре Москвы
Теги:
Москва, пожар



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