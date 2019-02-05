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Руки в наручниках

В Иркутске задержали убийц двоих граждан Узбекистана

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Иностранцы пропали в июне 2018 года.

ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. Четверым жителям Иркутска предъявлены обвинения в совершении убийства двоих граждан Узбекистана , сообщает СУСК РФ региона.

Мигранты исчезли летом 2018 года. По свидетельству подозреваемых, они были знакомы с пропавшими и на почве личной неприязни вывезли иностранцев за город, где убили их.

Для того, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники закопали тела своих жертв в лесу. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили место происшествия и останки узбекистанцев.

Knife
© Flickr / Mr Korn Flakes
В Волгоградской области мужчина отрезал голову мигранту из ЦА

На данный момент обвиняемые заключены под стражу.

Напомним, в декабре в Волгоградской области 36-летний местный житель убил 51-летнего гастарбайтера. Между злоумышленником и погибшим возникла ссора, во время которой местный житель нанес по телу мигранта беспорядочные удары ножом. Затем он отрезал иностранцу голову и сжег ее в печи коровника, а тело спрятал в стоге сена.




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