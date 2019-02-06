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Женщина пыталась незаконно ввезти украшения в Узбекистан

Миллионы в сапогах: женщина пыталась незаконно ввезти украшения в Узбекистан

Пресс-служба Государственного таможенного комитета
Происшествия
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Физические лица имеют право беспошлинно ввозить в республику ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней общим весом не более 65 граммов.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. На приграничном посту "Гишткуприк" в Ташкентской области таможенники изъяли 39 ювелирных украшений у женщины, которая пыталась незаконно провезти их в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе ГТК. Изделия из металла белого цвета были обнаружены среди ее личных вещей и в сапогах. Общая стоимость украшений превышает 7,5 миллиона сумов.

В другом случае гражданка М.Г. тоже решила использовать обувь для незаконной перевозки украшений. Под стелькой ее туфель были найдены 17 ювелирных изделий из металла желтого цвета общей стоимостью 21 миллион сумов.

Лепешка
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Еще одно правонарушение было пресечено на том же посту.

"При проведении таможенного досмотра личных вещей граждан, прибывающих из соседней республики, среди личных вещей, находящихся в ручной клади гражданки У.А., были обнаружены незадекларированные и не заявленные при устном опросе ювелирные украшения, изготовленные из белого металла, в количестве 45 штук, общим весом 335 граммов, на общую сумму чуть более 10 миллионов сумов", — говорится в публикации.      

В Государственном таможенном комитете напомнили, что физические лица имеют право беспошлинно ввозить в Узбекистан ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней общим весом не более 65 граммов.

Теги:
ювелирные украшения, контрабанда, Государственный таможенный комитет



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