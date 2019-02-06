Миллионы в сапогах: женщина пыталась незаконно ввезти украшения в Узбекистан

Физические лица имеют право беспошлинно ввозить в республику ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней общим весом не более 65 граммов.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. На приграничном посту "Гишткуприк" в Ташкентской области таможенники изъяли 39 ювелирных украшений у женщины, которая пыталась незаконно провезти их в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе ГТК. Изделия из металла белого цвета были обнаружены среди ее личных вещей и в сапогах. Общая стоимость украшений превышает 7,5 миллиона сумов.

В другом случае гражданка М.Г. тоже решила использовать обувь для незаконной перевозки украшений. Под стелькой ее туфель были найдены 17 ювелирных изделий из металла желтого цвета общей стоимостью 21 миллион сумов.

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Еще одно правонарушение было пресечено на том же посту.

"При проведении таможенного досмотра личных вещей граждан, прибывающих из соседней республики, среди личных вещей, находящихся в ручной клади гражданки У.А., были обнаружены незадекларированные и не заявленные при устном опросе ювелирные украшения, изготовленные из белого металла, в количестве 45 штук, общим весом 335 граммов, на общую сумму чуть более 10 миллионов сумов", — говорится в публикации.

В Государственном таможенном комитете напомнили, что физические лица имеют право беспошлинно ввозить в Узбекистан ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней общим весом не более 65 граммов.