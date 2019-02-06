18:46 06 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.35
  • EUR9623.11
  • USD8401.53
Поиск
Женщина в наручниках

Суд на три года ограничил свободу жительницы Узбекистана за участие в ИДУ

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
Получить короткую ссылку
84 0 0

Узбекистанка почти 20 лет состояла в рядах "женского крыла" этой террористической организации.

ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Хорезмский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил жительницу страны Зумрад Оллаберганову к трем годам ограничения свободы за участие в террористической организации "Исламское движение Узбекистана" (ИДУ, запрещена в Узбекистане), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Дмитрий Верхотуров
© vk.com
Верхотуров: выдача Узбекистану лидера ИДУ – большой успех

"Оллаберганова Зумрад признала свою вину, ей вынесен приговор в виде ограничения свободы сроком на три года", - уточнил источник агентства.

По его словам, против подсудимой было выдвинуто обвинение по статье "Участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях". Санкции по данной статье предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до 20 лет.

В ходе судебного заседания было установлено, что Оллаберганова в 1997 году выехала из Узбекистана и нелегально отправилась к своему мужу в лагерь ИДУ в Афганистане. В течение почти 20 лет она состояла в рядах "женского крыла" этой террористической организации, где прошла подготовку для участия в боевых действиях.

"В июле  2018 года Оллаберганова обратилась с заявлением о раскаянии в посольство Узбекистана в Афганистане, после чего была переправлена на родину вместе с шестью несовершеннолетними детьми", - сказал представитель суда.

Он сообщил, что при вынесении приговора было приняты во внимание искренние раскаяния подсудимой, число детей, находящихся на ее иждивении, а также поручительства Комитета женщин Узбекистана. В соответствии с УК Узбекистана, ограничение свободы предусматривает полный или частичный запрет на покидание осужденным своего жилища сроком от полугода до пяти лет.

По теме

В Фергане осудили экстремиста, распространявшего идеи ИГ
Теги:
Экстремизм, Хорезм, Хорезмская область, Террористы, Терроризм, Исламское движение Узбекистана, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Идеи для горячих образов на День всех влюбленных
Лучшие образы для девушек в День святого Валентина
Американец снимает реалистичные сцены с игрушками
Американец "оживляет" имперцев из "Звездных войн" и покемонов – видео
Плюсы отказа от курения: как изменится ваш организм

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054