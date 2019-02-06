Суд на три года ограничил свободу жительницы Узбекистана за участие в ИДУ

Узбекистанка почти 20 лет состояла в рядах "женского крыла" этой террористической организации.

ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Хорезмский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил жительницу страны Зумрад Оллаберганову к трем годам ограничения свободы за участие в террористической организации "Исламское движение Узбекистана" (ИДУ, запрещена в Узбекистане), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

"Оллаберганова Зумрад признала свою вину, ей вынесен приговор в виде ограничения свободы сроком на три года", - уточнил источник агентства.

По его словам, против подсудимой было выдвинуто обвинение по статье "Участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях". Санкции по данной статье предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до 20 лет.

В ходе судебного заседания было установлено, что Оллаберганова в 1997 году выехала из Узбекистана и нелегально отправилась к своему мужу в лагерь ИДУ в Афганистане. В течение почти 20 лет она состояла в рядах "женского крыла" этой террористической организации, где прошла подготовку для участия в боевых действиях.

"В июле 2018 года Оллаберганова обратилась с заявлением о раскаянии в посольство Узбекистана в Афганистане, после чего была переправлена на родину вместе с шестью несовершеннолетними детьми", - сказал представитель суда.

Он сообщил, что при вынесении приговора было приняты во внимание искренние раскаяния подсудимой, число детей, находящихся на ее иждивении, а также поручительства Комитета женщин Узбекистана. В соответствии с УК Узбекистана, ограничение свободы предусматривает полный или частичный запрет на покидание осужденным своего жилища сроком от полугода до пяти лет.