Сотрудники ГУВД Ташкента задержали подозреваемую в сбыте "Трамадола"

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из оставленной в Чиланзарском районе машины пять тысяч таблеток "Трамадола", сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.
"Третьего февраля в Чиланзарском районе был остановлен автомобиль Chevrolet Spark, принадлежащий 45-летней Мукаддас Т. В ходе проверки сотрудники ГУВД на заднем сиденье обнаружили и изъяли 500 конвалют (5000 таблеток) "Трамадола", — говорится в публикации.
Напомним: "Трамадол" по воздействию сопоставим с морфином. Он вызывает привыкание и в итоге разрушает здоровье и психику человека. При однократном приеме может вызвать эйфорию, при регулярном употреблении формируется зависимость, которая диагностируется как "опийная наркомания".