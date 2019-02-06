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Таблетки трамадола

Сотрудники ГУВД Ташкента задержали подозреваемую в сбыте "Трамадола"

CC BY 2.0 / frankieleon / my back has caught up with the rest of me
Происшествия
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Запрещенные таблетки были найдены в машине, принадлежащей 45-летней женщине.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из оставленной в Чиланзарском районе машины пять тысяч таблеток "Трамадола", сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

"Третьего февраля в Чиланзарском районе был остановлен автомобиль Chevrolet Spark, принадлежащий 45-летней Мукаддас Т. В ходе проверки сотрудники ГУВД на заднем сиденье обнаружили и изъяли 500 конвалют (5000 таблеток) "Трамадола", — говорится в публикации.  

Радио Sputnik
© Sputnik / RODION PROCA
Врач: "Трамадол" сродни наркотикам — привыкание с первого приема
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 ("Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт")  Узбекистана. 

Напомним: "Трамадол" по воздействию сопоставим с морфином. Он вызывает привыкание и в итоге разрушает здоровье и психику человека. При однократном приеме может вызвать эйфорию, при регулярном употреблении формируется зависимость, которая диагностируется как "опийная наркомания".

Теги:
ГУВД Ташкента, трамадол



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