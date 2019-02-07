В Ташкенте обнаружили девушку, которую разыскивали с прошлого года

Родственники пропавшей 21-летней Насибы К. с прошлого года разыскивали ее, однако, как выяснилось, она просто не захотела говорить им о своем местонахождении.

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента обнаружили пропавшую без вести 21-летнюю Насибу К., объявленную в межгосударственный розыск.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью с 5 на 6 февраля сотрудники ППС заметили девушку, которая одна шла по тротуару вдоль улицы Ал-Хорезми в Учтепинском районе.

"Внешность девушки подходила под описание пропавшей без вести. Для установления личности, а также выяснения обстоятельств, по которым она оказалась на улице в столь поздний час, девушку доставили в отдел внутренних дел Чиланзарского района", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что девушку зовут Насиба К., она пропала без вести в прошлом году, и 28 ноября 2018 года ее объявили в межгосударственный розыск.

Причины, по которым Насиба не сообщала родным о своем местонахождении, выясняются.

Ранее ГУВД Ташкента призвало подростков не быть эгоистами — рассказывать родителям о своем местонахождении и состоянии здоровья.

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Это связано с тем, что в последнее время сотрудники Главного управления внутренних дел часто сталкиваются с ситуациями, когда молодые люди отсутствуют дома по несколько дней — проводят время с друзьями, отдыхают в горах, а родителей о своих планах не предупреждают.