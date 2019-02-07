Крупное ДТП в Ташкенте: людей пришлось вырезать автогеном - фото

В результате ДТП в столице водителя и его пассажиров сплющило в автомобиле, поэтому их пришлось "вырезать" из салона авто.

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. В ночь с 6 на 7 февраля в Ташкенте произошла очередная серьезная дорожная авария.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, на улице Янги куйлик Мирабадского района столицы водитель автомобиля GENTRA, не справился с управлением и, вылетев на обочину, врезался в дерево.

© Фото: МЧС УЗбекистана ДТП в Ташкенте

Удар был настолько мощный, что водителя и пассажиров зажало в салоне, поэтому подоспевшие спасатели вырезали пострадавших автогеном. Затем людей госпитализировали.

В настоящее время причины аварии выясняются.