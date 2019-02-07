Крупное ДТП в Ташкенте: людей пришлось вырезать автогеном - фото

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. В ночь с 6 на 7 февраля в Ташкенте произошла очередная серьезная дорожная авария.
Как сообщает пресс-служба МЧС республики, на улице Янги куйлик Мирабадского района столицы водитель автомобиля GENTRA, не справился с управлением и, вылетев на обочину, врезался в дерево.
Удар был настолько мощный, что водителя и пассажиров зажало в салоне, поэтому подоспевшие спасатели вырезали пострадавших автогеном. Затем людей госпитализировали.
В настоящее время причины аварии выясняются.