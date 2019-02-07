В Турции рухнул многоэтажный дом, под завалами люди - видео

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Интернет-пользователи опубликовали в Сети видео, на котором запечатлен момент обрушения восьмиэтажного дома в Стамбуле в районе Картал - азиатской части города.
Во время ЧП на улице находилось много прохожих.
CCTV shows dramatic moment #Istanbul building collapses. Dozens feared trapped.#Turkey pic.twitter.com/68zZtxn6cY— Press TV (@PressTV) 6 февраля 2019 г.
В результате трагедии по меньшей мере три человека погибли и свыше десяти получили ранения из-за обрушения здания.
Как сообщает CNN Turk, на месте происшествия работают пожарные, полиция и медицинские службы. Под обломками ищут людей.
В доме 14 жилых квартир, всего в здании зарегистрированы 43 человека.
Под обломками также находятся по меньшей мере пять автомобилей.
В спасательной операции участвуют около 500 сотрудников различных ведомств, прокуратура начала расследование в связи с ЧП.
В качестве возможной версии ЧП рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.