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В Турции рухнул многоэтажный дом, под завалами люди - видео

© Фото: A Haber
Происшествия
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2010

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. Интернет-пользователи опубликовали в Сети видео, на котором запечатлен момент обрушения восьмиэтажного дома в Стамбуле в районе Картал - азиатской части города.

Во время ЧП на улице находилось много прохожих.

В результате трагедии по меньшей мере три человека погибли и свыше десяти получили ранения из-за обрушения здания.

Как сообщает CNN Turk, на месте происшествия работают пожарные, полиция и медицинские службы. Под обломками ищут людей.

В доме 14 жилых квартир, всего в здании зарегистрированы 43 человека.

Под обломками также находятся по меньшей мере пять автомобилей.

В спасательной операции участвуют около 500 сотрудников различных ведомств, прокуратура начала расследование в связи с ЧП.

В качестве возможной версии ЧП рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.




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