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Женщины в метро

Массовый отлов "бабочек" в Ташкенте: задержаны десятки проституток

CC0 / pixabay
Происшествия
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В шести районах Ташкента сотрудники ГУВД задержали 74 женщины легкого поведения.

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. За двое суток в Ташкенте задержали 74 женщин, подозреваемых в занятии проституцией.

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы правоохранители в период с 4 по 6 февраля провели профилактические мероприятия в Яшнабадском, Бектемирском, Мирабадском, Юнусабадском, Учтепинском и Чиланзарском районах города.

Девушка на дороге
VALERY HACHE / AFP
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"В результате по подозрению в асоциальном образе жизни в ночь с 4 на 5 февраля были задержали 34 женщины, а в ночь с 5 на 6 февраля – еще 40 женщин. Из них 11 человек ранее уже привлекались к административной ответственности по статье 190 ("Занятие проституцией"). Кроме того, 30 из 40 задержанных ранее уже совершали различные правонарушения", - говорится в сообщении.

Также в указанный период были задержаны четверо мужчин-сутенеров. В отношении данных лиц составлены соответствующие документы.

В ОВД задержанные женщины прошли медосмотр. С ними провели беседу представители хокимията и Комитета женщин, чтобы выявить проблемы, подтолкнувшие их к такому образу жизни. В настоящее время им оказывается помощь в трудоустройстве, решении проблем с жильем, содействуют в примирении с родными.

Ранее ГУВД сообщало, что среди задержанных "ночных бабочек" была молодая девушка, которую разыскивали родные.

Теги:
проституция, Ташкент



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