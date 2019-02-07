Массовый отлов "бабочек" в Ташкенте: задержаны десятки проституток

ТАШКЕНТ, 7 фев – Sputnik. За двое суток в Ташкенте задержали 74 женщин, подозреваемых в занятии проституцией.

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы правоохранители в период с 4 по 6 февраля провели профилактические мероприятия в Яшнабадском, Бектемирском, Мирабадском, Юнусабадском, Учтепинском и Чиланзарском районах города.

VALERY HACHE / AFP В Узбекистане ужесточили наказание за занятие проституцией

"В результате по подозрению в асоциальном образе жизни в ночь с 4 на 5 февраля были задержали 34 женщины, а в ночь с 5 на 6 февраля – еще 40 женщин. Из них 11 человек ранее уже привлекались к административной ответственности по статье 190 ("Занятие проституцией"). Кроме того, 30 из 40 задержанных ранее уже совершали различные правонарушения", - говорится в сообщении.

Также в указанный период были задержаны четверо мужчин-сутенеров. В отношении данных лиц составлены соответствующие документы.

В ОВД задержанные женщины прошли медосмотр. С ними провели беседу представители хокимията и Комитета женщин, чтобы выявить проблемы, подтолкнувшие их к такому образу жизни. В настоящее время им оказывается помощь в трудоустройстве, решении проблем с жильем, содействуют в примирении с родными.

Ранее ГУВД сообщало, что среди задержанных "ночных бабочек" была молодая девушка, которую разыскивали родные.