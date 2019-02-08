Проректор вуза задержан после смерти узбекистанца из-за ледяной глыбы

В Санкт-Петербурге выясняются обстоятельства гибели студента и травмирования его сокурсника. Представитель учебного заведения обвиняется в халатности и получении взятки.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Проректор Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета задержан после гибели студента из-за падения на него ледяной глыбы с крыши здания учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по городу.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Сергея Хозина меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

В отношении проректора возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 293 УК ("Халатность") и ч. 3 ст. 290 УК ("Получение взятки").

Следствие установило, что проректор по административно-хозяйственной части был обязан обеспечивать безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, однако проигнорировал требования должностной инструкции и не проконтролировал работу по очистке кровли от снега.

Также он, находясь в своем рабочем кабинете, получил от сотрудников компании "Вентформат" (с которой университет заключил договор по оказанию услуг по очистке кровли учебного здания) взятку в размере не менее 50 тысяч рублей за подписание трех договоров на выполнение работ по очистке кровли от снега, наледи и сосулек со здания университета без проведения конкурса.

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Напомним, инцидент произошел днем во вторник, 5 февраля. С крыши здания вуза в Петроградском районе наледь упала на идущих по тротуару студентов университета 1995 года рождения. Один из них — гражданин Узбекистана — получил смертельные ранения и скончался на месте, другой — гражданин Таджикистана — получил травмы.