За что в Ташкенте арестовали изобретательницу лекарственных препаратов

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. ГУВД Ташкента прокомментировало распространившуюся в СМИ информацию о якобы незаконном уголовном преследовании ученого-фармацевта Рахимы Очиловой.

По данным правоохранителей женщина подделала договор между компанией BIO-FARM HAKIM, где она является директором, и GOODS WORK GROUP о поставке сушильного оборудования на сумму 65 млн сумов. По этому факту в отношении должностных лиц обоих обществ с ограниченной ответственностью прокуратура Юнусабадского района возбудила уголовное дело по статье 228 ("Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование") Уголовного кодекса. Дело передано для производства расследования в Следственное управление при ГУВД Ташкента.

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В ходе следствия выяснилось, что помимо подделки и использования фальсифицированных документов Очилова обманным путем завладела деньгами трех граждан в особо крупном размере. Одному из них подозреваемая обещала включение в состав учредителей BIO-FARM HAKIM с выделением 25% от уставного фонда, за что получила от потерпевшего 26 тысяч долларов. У второго потерпевшего подозреваемая под предлогом содействия в приобретении за рубежом дорогостоящего оборудования для производства БАДов взяла 189 тысяч долларов. Третий потерпевший отдал Очиловой 252 млн 800 тысяч сумов, поверив обещаниям об организации совместного бизнеса.

Очилова 25 июня 2018 года была привлечена к участию в уголовном деле в качестве подозреваемой и задержана в соответствии со статьей 227 Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана на основании постановления следователя. Ей предъявлены обвинения в подделке документов и мошенничестве. Суд по избранию меры пресечения для нее проходил 27 июня 2018 года в здании Юнусабадского районного суда по уголовным делам.

Следствие располагает заключением Министерства здравоохранения Узбекистана, в котором сказано, что сертификат был выдан компании BIO-FARM HAKIM, производящий биоактивные пищевые добавки "КУВАТИН" и "НОГЛЮКИН", 12 мая 2011 года сроком до 22 марта 2014 года.