За что в Ташкенте арестовали изобретательницу лекарственных препаратов

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. ГУВД Ташкента прокомментировало распространившуюся в СМИ информацию о якобы незаконном уголовном преследовании ученого-фармацевта Рахимы Очиловой.
По данным правоохранителей женщина подделала договор между компанией BIO-FARM HAKIM, где она является директором, и GOODS WORK GROUP о поставке сушильного оборудования на сумму 65 млн сумов. По этому факту в отношении должностных лиц обоих обществ с ограниченной ответственностью прокуратура Юнусабадского района возбудила уголовное дело по статье 228 ("Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование") Уголовного кодекса. Дело передано для производства расследования в Следственное управление при ГУВД Ташкента.
Очилова 25 июня 2018 года была привлечена к участию в уголовном деле в качестве подозреваемой и задержана в соответствии со статьей 227 Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана на основании постановления следователя. Ей предъявлены обвинения в подделке документов и мошенничестве. Суд по избранию меры пресечения для нее проходил 27 июня 2018 года в здании Юнусабадского районного суда по уголовным делам.
Следствие располагает заключением Министерства здравоохранения Узбекистана, в котором сказано, что сертификат был выдан компании BIO-FARM HAKIM, производящий биоактивные пищевые добавки "КУВАТИН" и "НОГЛЮКИН", 12 мая 2011 года сроком до 22 марта 2014 года.