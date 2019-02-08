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Семейная ссора: ужасающие детали в деле об убийстве ташкентской школьницы

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Появились новые подробности в деле о жестокой расправе над ученицей в Ташкенте. По предварительной информации, преступление совершено в ходе ссоры между молодыми людьми.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Дело об убийстве школьницы в Ташкенте обрастает все новыми подробностями.

Удушение
Sputnik
В Ташкенте задержан подозреваемый в жестокой расправе над школьницей
Ранее стало известно, что в пятницу, 7 февраля, в столице было найдено тело ученицы 9-го класса общеобразовательной средней школы №246, которую задушили на пороге квартиры, в которой она проживала.

Смерть девочки наступила в результате удушения. 

В результате следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан 20-летний Э.А.

Как стало известно позже, задержанный – это сводный брат убитой. Сообщается, что, по предварительным данным, он совершил это преступление в ходе разгоревшейся между ними ссоры.

По данному факту прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье 97 части 1 (Умышленное убийство). Ведется следствие.




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