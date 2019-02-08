Семейная ссора: ужасающие детали в деле об убийстве ташкентской школьницы

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Дело об убийстве школьницы в Ташкенте обрастает все новыми подробностями.
Смерть девочки наступила в результате удушения.
В результате следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан 20-летний Э.А.
Как стало известно позже, задержанный – это сводный брат убитой. Сообщается, что, по предварительным данным, он совершил это преступление в ходе разгоревшейся между ними ссоры.
По данному факту прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье 97 части 1 (Умышленное убийство). Ведется следствие.