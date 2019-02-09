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Пресечена попытка тайного ввоза телевизоров

Таможенники пресекли ввоз партии телевизоров почти на 4 миллиарда сумов

© Пресс-служба ГТК РУз
Происшествия
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Контрабандисты попытались подкупить инспекторов, предложив взятку в размере девяти тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 9 фев - Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета и службы Государственной безопасности Узбекистана пресекли незаконный ввоз партии телевизоров на три миллиарда 800 миллионов сумов. Об этом сообщает пресс-служба ГТК республики.

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Пресс-служба Государственного таможенного комитета
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Контрабанду выявили на таможенном посту "Яллама" в Ташкентской области в грузовом автомобиле гражданина соседней республики. Инспекторы обнаружили неточности в документах, предоставленных водителем. Таможенники провели досмотр транспорта и выяснили, что автомобиль загружен 2680 единицами телевизоров четырех видов. Общая сумма обнаруженных товаров, по предварительным подсчетам, составила 3 миллиарда 816 миллионов сум.  

Телевизоры, которые якобы провозились через территорию Узбекистана транзитом, преступники хотели выгрузить внутри республики и перед выездом заполнить грузовик другим товаром.

Для того, чтобы осуществить свой план, злоумышленники даже попытались подкупить сотрудников таможни и предложили им взятку в размере девяти тысяч долларов.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Узбекистана. А также правоохранители продолжают искать остальных членов преступной группировки.

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Теги:
Контрабанда, Узбекистан



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