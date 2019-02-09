В Узбекистане женщина продала свою новорожденную дочь за 400 долларов

Продав младенца в Сурхандарьинской области, узбекистанка попыталась уехать в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 9 февр - Sputnik. В Жаркурганском районе Сурхандарьинской области правоохранители задержали женщину, которая продала свою новорожденную дочь за 3,5 миллиона сумов.

По информации пресс-службы МВД республики, узбекистанка родила малышку 26 января и, продав ребенка, собиралась уехать в Ташкент.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В декабре в городе Карши Кашкадарьинской области сотрудники правоохранительных органов взяли с поличным преступницу, которая пыталась продать годовалого ребенка. По этому факту также возбуждено уголовное дело.

Согласно статье 135 Уголовного кодекса Узбекистана, торговля людьми наказывается ограничением или лишением свободы от трех до пяти лет.