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Комплекс автофиксации нарушений ПДД в

Выехавшего на встречку ташкентца нашли благодаря видео в соцсети

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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По факту произошедшего составлен протокол об административном правонарушении.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Публикация в соцсети помогла найти мужчину, который 3 февраля нарушил ПДД, выехав на встречку в Ташкенте.

"В одной из Facebook-групп была размещена запись с видеорегистратора, согласно которой 3 февраля в 13:24 автомобиль "Джентра" (госномер 01J177BB) был замечен осуществляющим опасный маневр с выездом на полосу встречного движения", — сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Сотрудники УБДД ГУВД столицы нашли нарушителя, им оказался 25-летний Абдумажид А.

Выехавшего на встречку ташкентца нашли благодаря видео в соцсети
Пресс-служба ГУВД Ташкента
Выехавшего на встречку ташкентца нашли благодаря видео в соцсети

По факту произошедшего составлен протокол об административном правонарушении.

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Теги:
ПДД, Дорожное движение, ГУВД Ташкента



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