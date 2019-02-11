Певица Озода Нурсаидова госпитализирована – сестра рассказала подробности

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Известная узбекская певица Озода Нурсаидова находится в больнице. Ее экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.
Об этом сообщила сестра исполнительницы, записав обращение для поклонников и размести в его на странице Нурсаидовой в Instagram.
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Ming bor uzr majburman Opam aytma dusayam ayttim Chidolmadim. Opammi instagramlariga ruhsatlarisiz quydim
По словам Нилуфар Нурсаидовой, ее сестре стало плохо две недели назад, ей понадобилась помощь врачей.
"Моя сестра не разрешала сообщать публике о ее проблемах, но я не выдержала. Я публикую это сообщение без ее разрешения – прошу прощения. Телефон не умолкает, все ее друзья и поклонники желают ей скорейшего выздоровления - все ваши пожелания я передала сестре", - сообщила со слезами на глазах родственница певицы.
По словам Нилуфар, в настоящее время певица чувствует себя хорошо, она даже выступит на свадьбе.
Пик популярности Озоды Нурсаидовой выпал на 2000-е годы. Однако потом она перестала появляться на экранах телевизоров, ее песни перестали крутить на радио.