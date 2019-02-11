Певица Озода Нурсаидова госпитализирована – сестра рассказала подробности

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Известная узбекская певица Озода Нурсаидова находится в больнице. Ее экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Об этом сообщила сестра исполнительницы, записав обращение для поклонников и размести в его на странице Нурсаидовой в Instagram.

По словам Нилуфар Нурсаидовой, ее сестре стало плохо две недели назад, ей понадобилась помощь врачей.

"Моя сестра не разрешала сообщать публике о ее проблемах, но я не выдержала. Я публикую это сообщение без ее разрешения – прошу прощения. Телефон не умолкает, все ее друзья и поклонники желают ей скорейшего выздоровления - все ваши пожелания я передала сестре", - сообщила со слезами на глазах родственница певицы.

По словам Нилуфар, в настоящее время певица чувствует себя хорошо, она даже выступит на свадьбе.

Пик популярности Озоды Нурсаидовой выпал на 2000-е годы. Однако потом она перестала появляться на экранах телевизоров, ее песни перестали крутить на радио.