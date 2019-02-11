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Таможенники пресекли попытку продажи крупной партии ртути в Ташкенте

Таможенники пресекли попытку продажи крупной партии ртути в Ташкенте

Пресс-служба Государственного таможенного комитета РУз
Происшествия
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Это уже второй случай попытки продажи ртути в столице за последнее время.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана пресекли в Ташкенте попытку незаконной продажи 13 килограммов металлической ртути. Задержаны два человека.

"В ходе оперативного мероприятия, проведенного в Чиланзарском районе Ташкента, были задержаны с поличным двое граждан Узбекистана при попытке продажи почти 13 килограммов ртути", — сообщили в пресс-службе комитета.

Подозреваемые предполагали получить за продажу ядовитого вещества 103 тысячи долларов.

Сделка проходила под контролем сотрудников таможенного комитета. Подозреваемые были задержаны при получении предоплаты в размере трех тысяч долларов от условных покупателей, а капсула с ртутью изъята.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в крупном размере". 

Напомним, это уже второй случай попытки продажи ртути в Ташкенте за последнее время. В конце января таможенники задержали злоумышленников, которые пытались продать 15 килограммов данного вещества за 100 тысяч долларов.

Теги:
Ташкент, Государственный таможенный комитет, ртуть



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