Таможенники пресекли попытку продажи крупной партии ртути в Ташкенте

Это уже второй случай попытки продажи ртути в столице за последнее время.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана пресекли в Ташкенте попытку незаконной продажи 13 килограммов металлической ртути. Задержаны два человека.

"В ходе оперативного мероприятия, проведенного в Чиланзарском районе Ташкента, были задержаны с поличным двое граждан Узбекистана при попытке продажи почти 13 килограммов ртути", — сообщили в пресс-службе комитета.

Подозреваемые предполагали получить за продажу ядовитого вещества 103 тысячи долларов.

Сделка проходила под контролем сотрудников таможенного комитета. Подозреваемые были задержаны при получении предоплаты в размере трех тысяч долларов от условных покупателей, а капсула с ртутью изъята.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в крупном размере".

Напомним, это уже второй случай попытки продажи ртути в Ташкенте за последнее время. В конце января таможенники задержали злоумышленников, которые пытались продать 15 килограммов данного вещества за 100 тысяч долларов.