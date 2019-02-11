01:47 14 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск
кулак, архивное фото

Не ссорьтесь, девочки: драка в ташкентском колледже закончилась травмами

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
Получить короткую ссылку
129901

После конфликта с участием трех девушек в колледже в Мирабадском районе Ташкента одной из них пришлось обратиться в больницу.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Драка двух девушек в колледже в Мирабадском районе закончилась обращением в больницу, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

В дежурную часть УКД ОВД Мирабадского района из медицинского учреждения поступила информация о том, что к медикам обратилась с телесными повреждениями 18-летняя девушка. По ее словам, травмы она получила в результате ссоры с однокурсницей и ее сестрой.

Селфи у окна чуть не погубило школьницу из Ташкента >>

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется дознание. 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Боевая техника из прошлого в Панджшерском ущелье Афганистана
Мирная жизнь среди кладбища танков
Настоящая магия: узбекистанец повторил трюк Месси
Настоящая магия: узбекистанец повторил трюк Месси
Как стать бизнесменом в Узбекистане
Как открыть свой бизнес в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054