Не ссорьтесь, девочки: драка в ташкентском колледже закончилась травмами

После конфликта с участием трех девушек в колледже в Мирабадском районе Ташкента одной из них пришлось обратиться в больницу.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Драка двух девушек в колледже в Мирабадском районе закончилась обращением в больницу, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

В дежурную часть УКД ОВД Мирабадского района из медицинского учреждения поступила информация о том, что к медикам обратилась с телесными повреждениями 18-летняя девушка. По ее словам, травмы она получила в результате ссоры с однокурсницей и ее сестрой.

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По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется дознание.