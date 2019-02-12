Узбекистанцы погибли в массовом ДТП на трассе в России

Столкнулись микроавтобус Merсedes, фура и три легковушки. В результате двое узбекистанцев погибли.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. На 40-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск произошло массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей, фуры и микроавтобуса.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, инцидент произошел утром в понедельник, 11 февраля.

В результате аварии погибли двое граждан Узбекистана, один получил ранения и был доставлен в Городскую больницу №2 города Тюмени.

Погибшие:

- Ташкентбоев Шухратбек Гуломович 1984 года рождения

- Сайахмедов Бахтиёр Тожибоевич 1983 года рождения.

Пострадал Мирзаахмедов Курвонжон Мирзалиевич 1976 года рождения.

Сообщается, что микроавтобус Mercedes с 20 гражданами Узбекистана в салоне направлялся из Тобольска в Тюмень для оформления разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности. На дороге автобус столкнулся с грузовой автомашиной.

"Остальные 17 узбекистанцев, находящихся в микроавтобусе, не пострадали и позже оформили свои документы и вернулись в Тобольск, указывает ведомство.

Международная ассоциация содействия трудовым мигрантам (принимающая сторона) заверила, что покроет все расходы, связанные с ДТП, в том числе репатриацией тел узбекских граждан.