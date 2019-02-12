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В Алмазарском районе топчан у окна стал причиной несчастного случая

Топчан у окна чуть не стал причиной трагедии в Алмазарском районе Ташкента

© ГУВД г. Ташкента
Происшествия
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Оставшийся без присмотра ребенок залез на топчан, добрался до открытого окна и выпал из него.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Стоящий рядом с окном топчан чуть не стал причиной трагедии в Алмазарском районе Ташкента, сообщает пресс-служба ГУВД.

Оставшийся без присмотра в доме бабушки трехлетний Фаррух залез на топчан на балконе, расположенный прямо на уровне подоконника. Малыш выпал из открытого окна квартиры, расположенной на третьем этаже. В результате падения мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован.

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В ГУВД напомнили, что при установке топчана у окна стоит учитывать высоту конструкций и соблюдать меры предосторожности. Рядом с окном не должно быть мебели, стульев и других предметов, которые могут стать причиной падения.

В доме, где есть дети, рекомендуется устанавливать решетки на окна, а также специальные ограничители.

 




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