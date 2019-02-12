Водитель сбил насмерть женщину в Наманганской области и скрылся

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В Чустском районе Наманганской области произошло ДТП с трагическим финалом.

Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, инцидент произошел рано утром в понедельник, 11 февраля, на территории махалли "Зарафшан".

"Неустановленный автомобиль сбил гражданку У.Т., проживавшую в махалле "Мирзаобод", - говорится в сообщении.

Водитель с места преступления скрылся. Пострадавшая была госпитализирована с различными травмами, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась в больнице.

Сотрудники органов внутренних дел разыскивают мужчину, совершившего наезд, и просит всех, кто имеет какую-либо информацию о происшествии или местонахождении водителя, сообщить в территориальные отделы органов внутренних дел или по телефону "102".