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Водитель сбил насмерть женщину в Наманганской области и скрылся

Фото: Sputnik
Происшествия
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Правоохранители ищут очевидцев происшествия.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В Чустском районе Наманганской области произошло ДТП с трагическим финалом.

Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, инцидент произошел рано утром в понедельник, 11 февраля, на территории махалли "Зарафшан".

Машина после ДТП. Иллюстративное фото
CC0 / pixabay
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"Неустановленный автомобиль сбил гражданку У.Т., проживавшую в махалле "Мирзаобод", - говорится в сообщении.

Водитель с места преступления скрылся. Пострадавшая была госпитализирована с различными травмами, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась в больнице.

Сотрудники органов внутренних дел разыскивают мужчину, совершившего наезд, и просит всех, кто имеет какую-либо информацию о происшествии или местонахождении водителя, сообщить в территориальные отделы органов внутренних дел или по телефону "102".

Теги:
смерть, Происшествие, ДТП, Наманганская область



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