Узбекистанец пытался незаконно перевезти 16 тонн удобрений

ТАШКЕНТ,12 фев – Sputnik. Узбекистанец пытался незаконно перевезти 16 тонн аммиачной селитры, минеральных удобрений, из Карши в Хорезм в грузовике Isuzu, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.
Селитра была спрятана в 308 полиэтиленовых мешках.
По предварительным подсчетам, общая сумма контрабанды составила 25 миллионов сумов.
Сейчас по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.
На днях таможенники пресекли попытку продажи крупной партии ртути в Ташкенте. Подозреваемые предполагали получить за продажу ядовитого вещества 103 тысячи долларов. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в крупном размере".