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Каширский таможенный пост

Узбекистанец пытался незаконно перевезти 16 тонн удобрений

© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF
Происшествия
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По предварительным подсчетам, общая сумма контрабанды составила 25 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ,12 фев – Sputnik. Узбекистанец пытался незаконно перевезти 16 тонн аммиачной селитры, минеральных удобрений, из Карши в Хорезм в грузовике Isuzu, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

Таможенники пресекли попытку продажи крупной партии ртути в Ташкенте
Пресс-служба Государственного таможенного комитета РУз
Таможенники пресекли попытку продажи крупной партии ртути в Ташкенте

Селитра была спрятана в 308 полиэтиленовых мешках.

По предварительным подсчетам, общая сумма контрабанды составила 25 миллионов сумов.

Сейчас по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

На днях таможенники пресекли попытку продажи крупной партии ртути в Ташкенте. Подозреваемые предполагали получить за продажу ядовитого вещества 103 тысячи долларов. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в крупном размере". 

Теги:
Контрабанда, Узбекистан, Карши



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