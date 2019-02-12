В Узбекистане товаровед пытался похитить с завода 100 тонн семян хлопчатника

Возбуждено дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Сотрудники прокуратуры Самаркандской области Узбекистана задержали товароведа одного из местных хлопкоочистительных заводов, который пытался незаконно вывезти более 100 тонн семян хлопчатника на 11 грузовиках. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Генпрокуратуры республики.

По данным пресс-службы, сотрудник завода вместе с жителем Каттакургана на основании поддельных документов попытался вывезти со склада предприятия 101,7 тонны технических семян хлопчатника.

"Подозреваемые были задержаны во время перевозки данного груза на одиннадцати грузовиках", — говорится в публикации. Стоимость похищенного оценивается в 15 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Хищение путем присвоения или растраты", "Злоупотребление властью или должностными полномочиями" и "Должностной подлог", ведутся следственные действия. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Сотрудника столичного института обвиняют в крупном хищении >>>