Напавший на беременную женщину парень получил 15 лет тюрьмы

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил молодого человека, напавшего с ножом на беременную женщину, к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщается на странице Комитета женщин Узбекистана в Facebook, он по своей инициативе представлял интересы потерпевшей в качестве общественного защитника.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова В России приговорили к 12 годам тюрьмы убийцу беременной узбекистанки

"Парень, нанесший ножевые ранения беременной жене старшего брата, приговорен к 15 годам лишения свободы", — говорится в публикации.

Преступник ударил женщину ножом 16 раз.

"Случившаяся трагедия могла завершиться весьма плачевным исходом. Но пятичасовая операция и врачи сотворили чудо — они сохранили и мать, и беременность", — отметили в пресс-службе комитета.

Ожидается, что ребенок родится уже в ближайшие дни.