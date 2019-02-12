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Заключенный за решеткой

Напавший на беременную женщину парень получил 15 лет тюрьмы

Рамиль Ситдиков
Происшествия
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Молодой человек нанес 16 ножевых ранений жене своего старшего брата.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил молодого человека, напавшего с ножом на беременную женщину, к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщается на странице Комитета женщин Узбекистана в Facebook, он по своей инициативе представлял интересы потерпевшей в качестве общественного защитника. 

Преступник за решеткой
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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"Парень, нанесший ножевые ранения беременной жене старшего брата, приговорен к 15 годам лишения свободы", — говорится в публикации.

Преступник ударил женщину ножом 16 раз.

"Случившаяся трагедия могла завершиться весьма плачевным исходом. Но пятичасовая операция и врачи сотворили чудо — они сохранили и мать, и беременность", — отметили в пресс-службе комитета.

Ожидается, что ребенок родится уже в ближайшие дни.

Теги:
Тюрьма, ножевое ранение



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