Бывшая участница шоу "Холостяк" из Ташкента пропала без вести

Девушка бесследно исчезла в конце января, прилетев в Москву из Дубая.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Бывшая участница шоу "Холостяк" Анастасия Матронина не выходит на связь с родными с 30 января.

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Анастасия Матронина (псевдоним Роза Герц) родилась в Ташкенте. В 2018 году приняла участие в съемках шоу "Холостяк" с российским певцом Егором Кридом. По данным СМИ, в настоящее время девушка работала моделью.

Друзья Насти забили тревогу в социальных сетях. По словам ее подруги Тины Сокол, Матронина 30 января возвращалась в Москву из Дубая в аэропорт Шереметьево. Девушка сняла последние сториз, находясь на борту самолета, после этого никто о ней ничего не слышал.

Как сообщают друзья Анастасии, у модели отключен телефон на протяжении двух недель.

В свою очередь, пользователи Instagram не верят в то, что девушка действительно пропала, находя подозрительным тот факт, что в полиции об исчезновении ничего не знают.