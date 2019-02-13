Бывшая участница шоу "Холостяк" из Ташкента пропала без вести

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Бывшая участница шоу "Холостяк" Анастасия Матронина не выходит на связь с родными с 30 января.
Анастасия Матронина (псевдоним Роза Герц) родилась в Ташкенте. В 2018 году приняла участие в съемках шоу "Холостяк" с российским певцом Егором Кридом. По данным СМИ, в настоящее время девушка работала моделью.
Друзья Насти забили тревогу в социальных сетях. По словам ее подруги Тины Сокол, Матронина 30 января возвращалась в Москву из Дубая в аэропорт Шереметьево. Девушка сняла последние сториз, находясь на борту самолета, после этого никто о ней ничего не слышал.
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Друзья ‼️МАКСЕМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ ‼️ Пропала наша подруга Анастасия Матронина @nastiamatro Последний раз выходила на связь 30 января 2019 года ,до сегодняшнего дня о ней ничего не слышно ,на сообщения не отвечает ,телефон не в зоны доступа ! Настя возвращалась в Москву из Дубай в аэропорт Шереметьево 30.01.2019,последние сториз с ее интаграма были сняты в самолете ,после этого никто ничего о ней не слышал ! До дома Настя так и не доехала Пожалуйста ,если Вы хоть ,что-то знаете о месте нахождения Насти или владеете какой-то информацией ,пожалуйста свяжитесь с нами !!!Мы очень переживаем ! @kristi_027 @tina_sokol @daria__023
Как сообщают друзья Анастасии, у модели отключен телефон на протяжении двух недель.
В свою очередь, пользователи Instagram не верят в то, что девушка действительно пропала, находя подозрительным тот факт, что в полиции об исчезновении ничего не знают.