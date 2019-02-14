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Женщина в наручниках

Пьяная узбекистанка ударила ножом своего сожителя

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Молодая узбекистанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила ножом сожителя, который почти на 30 лет старше ее, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

"Одиннадцатого февраля этого года в Яшнабадском районе города Ташкента уроженка Пахтакорского района Джизакской области 27-летняя С.Б. в ходе возникшего конфликта, находясь в пьяном состоянии, нанесла ножевое ранение 56-летнему гражданскому мужу А.С.", — говорится в публикации.

Пострадавшего доставили в больницу, женщина была задержана. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Теги:
уголовное дело, семейная ссора, поножовщина



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