Плойка и непристойное видео: новые подробности убийства школьницы в Ташкенте

На допросе убийца объяснил, что сестра позорила их семью - последней каплей стало видео, которое он нашел в ее телефоне.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Убийца 15-летней девушки в Ташкенте сознался в содеянном, сообщает "Новости Узбекистана".

На прошлой неделе новость о жестокой расправе над молодой Алиной ее сводным братом Икромом потрясла весь Узбекистан.

© Sputnik / Евгений Одиноков Семейная ссора: ужасающие детали в деле об убийстве ташкентской школьницы

Как следует из показаний подозреваемого, 6 февраля текущего года Алина не пошла в школу и осталась дома, сказав матери, что приболела. Мама вместе с младшим братом ушла на работу. Дома оставался старший брат Икром. Он заметил, что сестра куда-то собирается, она обманула мать и на самом деле вполне здорова. Между братом и сестрой началась ссора. Он выхватил у нее из рук телефон, где обнаружил непристойные видео с участием сестры и ее друга. В порыве гнева парень взял первое, что попалось под руку, это оказалась плойка для волос, и шнуром начал душить сестру.

Убедившись, что девушка не дышит, Икром решил спрятать тело в подвале многоквартирного дома, в котором они жили. Оставшийся день он провел в интернет-клубе. Предварительно парень избавился от телефона сестры, продав его на ярмарке "Малика", и от орудия преступления – плойку он выбросил в арык возле дома.

Sputnik В Ташкенте задержан подозреваемый в жестокой расправе над школьницей

Мать, вечером не застав дочь дома, позвонила ей на мобильный. Телефон не отвечал. Как выяснили следователи, такое уже случалось, когда Алина приходила домой поздно. Утром девочки дома тоже не было. Мама ушла на работу, надеясь, что дочь появится в течение дня. Однако вечером женщина нашла бездыханное тело девочки на пороге собственной квартиры.

В показаниях Икром признался, что к вечеру тело сестры он принес из подвала и положил под дверью квартиры, представив все так, как будто сестру задушили неизвестные в подъезде. На допросе он объяснил, что сестра позорила их семью. Последней каплей стало то видео, которое он нашел в ее телефоне. В правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый задержан. По факту возбуждено уголовное дело по статье 97 УК РУ – умышленное убийство.