"Ночные бабочки" задержаны в Ташкенте в разгар Дня всех влюбленных

Больше всего – 11 человек – было выявлено в Чиланзарском и Учтепинском районах: на перекрестке "Шухрат", по улице Катартал, возле круга Ал-Хорезми.

ТАШКЕНТ, 15 фев -Sputnik. В Ташкенте в ночь с 13 на 14 февраля были задержаны 34 женщины, подозреваемые в проституции, сообщает ГУВД Ташкента.

Женщины были задержаны возле увеселительных заведений и гостиниц. Больше всего – 11 человек – было выявлено в Чиланзарском и Учтепинском районах: на перекрестке "Шухрат", по улице Катартал, возле круга Ал-Хорезми. Кроме того, девять женщин были задержаны в Мирабадском районе на перекрестке улиц Шахрисабз и Амира Темура. В Бектемирском районе – возле рынка "Куйлюк" и в Яшнабадском районе были задержаны восемь женщин. И шесть женщин сотрудники ГУВД задержали в Юнусабадском районе на улице Амира Темура. Из них 24 женщины ранее уже привлекались к административной ответственности по статье 190 (занятие проституцией) Кодекса об административной ответственности.

"Мероприятия, регулярно проводимые сотрудниками ГУВД в вечернее и ночное время, нацелены не просто на выявление и задержание женщин и девушек, подозреваемых в древнейшем, как говорят в народе, ремесле. Главной задачей при этом ставится выяснить, что подтолкнуло их к такому образу жизни: отсутствие ли профессии и работы, плохие взаимоотношения с родными, материальные трудности из-за болезни близких или самой женщины", – сообщили в правоохранительном ведомстве.

В ГУВД также отметили, что "беспорядочные связи с путанами чреваты не только испорченными отношениями в семье, но и риском подхватить серьезное инфекционное заболевание".