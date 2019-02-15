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Воздушные шары

В Ташкенте три человека получили ожоги из-за воздушных шаров

© Sputnik / Виталий Аньков
Происшествия
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В машине находилось 20 шаров, заполненных природным газом, а молодые люди в салоне решили закурить.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Сегодня ночью в автомобиле "Каптива" лопнули шары, заполненные природным газом, в результате чего три человека были госпитализированы с ожогами, сообщает ГУВД Ташкента.

"Инцидент произошел в Яшнабадском районе рядом с родильным комплексом № 6. В ходе выяснения причин случившегося было установлено, что в салоне машины находилось 20 шаров, заполненных природным газом", - сообщили в пресс-службе ГУВД.

При этом находившиеся в салоне трое молодых людей курили в автомобиле. В результате воспламенения они получили ожоги рук и лица. ГУВД Ташкента в очередной раз призвало быть предельно осторожными при приобретении и использовании воздушных шаров.

Необходимо убедиться в том, что вы приобретаете "воздушные" шары, наполненные именно гелием. Природный же газ, хоть и значительно дешевле, но в разы опаснее, так как легко воспламеняется и может стать причиной пожара. Не стоит курить сигареты рядом с воздушными шарами, пишет ГУВД.

Теги:
Ташкент, Ташкент, ожог, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан



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