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"Прикрылись" сеном: что контрабандисты скрывали в микровэне

© Sputnik / Кирилл Брага
Происшествия
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Злоумышленники замаскировали груз, но им это не помогло.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями УГТК по Ферганской области в ходе оперативного мероприятия обнаружили в микровэне контрабандные счетчики.

"На трассе Аввал – Фергана была остановлена и проверена с участием понятых автомашина марки Daewoo Labo. Из-за нескольких торчащих веток казалось, что в этой машине перевозится сено. Но в результате проверки выяснилось, что это была всего лишь маскировка", — отметили в пресс-службе ГТК.

В грузовом отделе автомобиля находились 240 газовых счетчиков на общую сумму 120 миллионов сумов.

Ведутся таможенные проверки.

Теги:
контрабанда, Государственный таможенный комитет



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