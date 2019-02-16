МЧС: под завалами обрушившегося здания вуза в Санкт-Петербурге людей нет

В результате проведения строительных работ обрушились перекрытия административного здания НИУ ИТМО с пятого по первый этаж. Из учебного заведения эвакуированы более 80 человек.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Под завалами здания университета в Санкт-Петербурге людей не осталось, все студенты и сотрудники эвакуированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"По предварительной информации, под завалами больше никого нет", - сказал собеседник агентства.

В городском управлении МЧС сообщили, что всего из здания учебного заведения был эвакуирован 81 студент.

"На момент происшествия в образовательном учреждении проводились занятия. Из здания были эвакуированы 81 человек – студенты 1-го и 2-го курсов", - говорится в сообщении.

Информации о жертвах и пострадавших в результате инцидента не поступало.

На месте происшествия работают от РСЧС 14 единиц техники и 54 человека личного состава, в том числе от МЧС 5 единиц техники и 25 человек.